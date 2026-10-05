दीपावली पर सफर कठिन: 46 से अधिक ट्रेनों में 'नो रूम', पूजा स्पेशल में प्रतीक्षा सूची 300 के पार 

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीपावली पर दिल्ली, मुंबई से प्रयागराज आना यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। स्थिति यह है कि 46 से अधिक ट्रेनों में आरक्षण प्रणाली ने हाथ खड़े कर दिए हैं और स्क्रीन पर 'रिग्रेट' (नो रूम) दर्ज हो रहा है। नियमित ट्रेनों में सीटें फुल होने के बाद रेलवे की ओर से घोषित पूजा स्पेशल ट्रेनें भी यात्रियों का बोझ संभालने में पूरी तरह हांफ चुकी हैं, अधिकांश में प्रतीक्षा सूची 300 पार हो गई है।

25 नियमित गाड़ियों में टिकटों का टोटा दिल्ली-प्रयागराज रेलखंड की 25 से अधिक नियमित गाड़ियों में टिकटों का टोटा है। वीआइपी मानी जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस, शिवगंगा, पूर्वा, मगध, रीवा, स्वतंत्रता सेनानी, ब्रह्मपुत्र मेल, पुरुषोत्तम, कालिंदी, बनारस सुपरफास्ट और भृगु एक्सप्रेस में सभी श्रेणियों की सीटें भर चुकी हैं।

वंदे भारत, हमसफर व राजधानी एक्सप्रेस में भी जगह नहीं वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस में भी जगह नहीं है। हमसफर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में रिग्रेट लग चुका है, तो थर्ड एसी में प्रतीक्षा सूची 361 के पार निकल गई है।दानापुर स्पेशल के स्लीपर में रिग्रेट है और थर्ड एसी में प्रतीक्षा सूची 290 तक पहुंच गई है। पाटलिपुत्र स्पेशल के सेकंड एसी में रिग्रेट व स्लीपर में 282 प्रतीक्षा सूची चल रही है। मुजफ्फरपुर स्पेशल के थर्ड एसी में प्रतीक्ष सूची 348 दर्ज की जा रही है।

इन ट्रेनों में रिग्रेट की स्थित मुंबई से पूर्वांचल व प्रयागराज की ओर आ रही महानगरी, कामायनी, गोदान, प्रयागराज दुरंतो, कोलकाता मेल, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, दादर-बलिया और एलटीटी से गोरखपुर, गुवाहाटी, जयनगर, राजगीर, रांची व बनारस जाने वाली 16 से अधिक ट्रेनों में रिग्रेट की स्थिति है। सूबेदारगंज-एलटीटी अमृत भारत एक्सप्रेस में प्रतीक्षा सूची 350 से ऊपर जा चुकी है।

यात्रियों की बढ़ी परेशानी अग्निपथ कालोनी सिविल लाइंस के रहने वाले व नोयडा में पीआर कंपनी में काम करने वाले आलोक त्रिपाठी बताते हैं कि दीपावली पर घर जाने के लिए दो महीने पहले से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आरक्षित टिकट नहीं मिल पा रहा है। भिवंडी में रह रहे हेलमेट डिजाइनर सोरांव के संतोष विश्वकर्मा बताते हैं कि परिवार के साथ दीपावली पर आना है लेकिन महानगरी से कामायनी तक किसी में टिकट नहीं मिल रहा।