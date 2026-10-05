कौन हैं राधाकांत ओझा? जिन्हें भाजपा ने राज्यसभा सदस्य पद का उम्मीदवार बनाया, इलाहाबाद HCBA के 2 बार अध्यक्ष रहे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीसी) के दो बार अध्यक्ष रह चुके राधाकांत ओझा को भाजपा चुनाव समिति ने राज्यसभा सदस्य का उम्मीदवार बनाया है। वह प्रतापगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवाकांत ओझा के छोटे भाई हैं। इससे प्रयागराज के साथ ही प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

दो बार इलाहाबाद HCBA के अध्यक्ष रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता व दो बार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे राधाकांत ओझा को राज्यसभा सदस्य का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा भाजपा केंद्रीय समिति की जारी हुई तो सोमवार को दोपहर में बाद रानीगंज में खुशी का माहौल छा गया। कैबिनेट मंत्री प्रो. शिवाकांत ओझा के समर्थकों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे छुड़ाए और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई।

रानीगंज में पूर्व कैबिनेट मंत्री के आवास पर जश्न का माहौल रानीगंज में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रो शिवाकांत ओझा के आवास पर समर्थकों की भीड़ पहुंची। पूर्व ब्लाक प्रमुख गौरा पूर्णाशु ओझा श्यामू को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर खुशी जताई। पूर्व ब्लाक प्रमुख पूर्णाशु ओझा श्यामू ने कहा कि आज मेरे परिवार में खुशी है। चाचा राधाकांत ओझा पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं भाजपा ने उन्हें राज्यसभा सदस्य के लिए उम्मीदवार बनाकर सराहनीय कार्य किया है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री योगी प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी शीर्ष नेताओं को बधाई आज रानीगंज की जनता भाजपा के पदाधिकारी समर्थक खुश है।