प्रयागराज से लखनऊ-अयोध्या रूट पर रात में रोडवेज बसों का किराया कम लगेगा, दिन में यात्रियों को देना होगा अधिक

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। फाफामऊ गंगा पुल पर लगने वाले जाम से निपटने के लिए किए गए रूट डायवर्जन के बीच रोडवेज ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक रोडवेज बसों का संचालन पुराने मार्ग यानी फाफामऊ पुल से ही किया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधक ने यातायात पुलिस से समन्वय के बाद इसके आदेश जारी कर दिए हैं और सभी बस चालकों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

रात में अधिक किराया नहीं देना होगा, समय भी बचेगा रात में फाफामऊ पुल से संचालन होने के चलते यात्रियों को बढ़े हुए किराये से राहत मिलेगी और करीब डेढ़ घंटे का समय भी बचेगा। हालांकि दिन में बसों का फाफामऊ पुल से आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और बसें पूर्व निर्धारित डायवर्टेड रूट (शास्त्री पुल, झूंसी और सहसों बाईपास) से ही संचालित होंगी।

दिन के सफर में दूरी, समय और किराया ज्यादा दिन में बसें सीएमपी, सोहबतियाबाग और बैरहना होते हुए शास्त्री पुल (झूंसी) और सहसों बाईपास के रास्ते सोरांव के भावपुर होकर लखनऊ, अयोध्या और प्रतापगढ़ के लिए जा रही हैं। इस रूट से लखनऊ की दूरी 22 किमी और अयोध्या की 17 किमी बढ़ गई है, जिससे दिन में सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय और बढ़ा हुआ किराया चुकाना पड़ रहा है।

दिन के डायवर्जन रूट पर लागू किराया लखनऊ: साधारण बस 343 रुपये (पहले 308 रुपये), जनरथ 3X2 396 रुपये (पहले 355 रुपये), जनरथ 2X2 433 रुपये (पहले 387 रुपये) और वॉल्वो 610 रुपये (पहले 545 रुपये)।



अयोध्या धाम: साधारण 298 रुपये (पहले 272 रुपये), जनरथ 3X2 346 रुपये (पहले 316 रुपये) और जनरथ 2X2 449 रुपये (पहले 411 रुपये)।



रायबरेली: साधारण 223 रुपये (पहले 188 रुपये), जनरथ 3X2 257 रुपये, जनरथ 2X2 281 रुपये और वॉल्वो 399 रुपये।



प्रतापगढ़: साधारण 115 रुपये (पहले 93 रुपये), जनरथ 3X2 133 रुपये और 2X2 175 रुपये।



अन्य रूट: सुल्तानपुर साधारण 179 रुपये (जनरथ 3X2 208 रुपये, 2X2 272 रुपये), बस्ती साधारण 394 रुपये (जनरथ 2X2 501 रुपये), गोरखपुर वाया अयोध्या 485 रुपये, गोण्डा 360 रुपये और बहराइच 446 रुपये।