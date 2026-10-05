प्रयागराज में ठंड की दस्तक इस बार 15 दिन पहले होगी, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से दिखने लगेगा असर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही मौसम में दिन और रात के तापमान का अंतर बढ़ने लगा है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का असर बना हुआ है, जबकि सुबह और रात के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना महसूस हो रहा है। मौसम विज्ञानियों ने 10 अक्टूबर से मौसम के बदलने की संभावना जताई है।

10 अक्टूबर के बाद धीरे-धीरे गिरेगा तापमान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वायुमंडलीय एवं समुद्र अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर सुनीत द्विवेदी के अनुसार 10 अक्टूबर से तापमान में कमी आनी शुरू होगी। गिरावट का दौर धीरे-धीरे शुरू होगा। फिलहाल अगले तीन दिनों तक अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा।

अधिकतम तापमान अभी कितना रहेगा? उन्होंने बताया कि पांच और छह अक्टूबर को अधिकतम तापमान 35 डिग्री से अधिक रहने का अनुमान है। आठ अक्टूबर से तापमान में धीरे-धीरे गिरावट शुरू होने की संभावना है। 10 अक्टूबर तक इसके 32 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।

10 दिनों तक न्यूनतम तापमान कितना रहेगा? प्रो. सुनीत के अनुसार इस बार ठंड की दस्तक करीब 15 दिन पहले आएगी। ठंड का जो प्रभाव नवंबर में देखने को मिलता है वह अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से महसूस होना शुरू हो जाएगा। हालांकि न्यूनतम तापमान अभी 10 दिनों तक 24-25 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।