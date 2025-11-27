Vande Bharat Train: यूपी में चलाई जाएगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस, इन चार शहर के यात्रियों को मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दुनिया के सबसे बड़े आस्था के मेले यानी माघ मेले में इस बार श्रद्धालु वंदे भारत एक्सप्रेस की भी सवारी करके संगम नहाने आएंगे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। 13 जनवरी से 25 जनवरी तक गोरखपुर-लखनऊ वाया प्रयागराज वाली वंदे भारत एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन के बजाय सीधे फाफामऊ रेलवे स्टेशन से चलेगी। इससे लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर रूट के यात्रियों को भारी राहत मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि फाफामऊ स्टेशन अब सीधे गंगा पथ मार्ग से जुड़ गया है। मतलब, जो श्रद्धालु संगम स्नान करके या दर्शन करके लौट रहे होंगे, वे गंगा पथ से सीधे स्टेशन के पश्चिमी गेट पर पहुंच जाएंगे। वहां से दो कदम चलकर वंदे भारत में सवार होकर घर की ओर रवाना हो सकेंगे। न ट्रैफिक की मार, न भीड़भाड़ वाली जंक्शन की परेशानी।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन का नया समय कुछ इस तरह रहेगा: गोरखपुर से सुबह 6:05 बजे रवाना होकर दोपहर 12:55 बजे फाफामऊ पहुंचेगी।

वापसी में फाफामऊ से दोपहर 3:35 बजे चलेगी और रात 10.40 बजे गोरखपुर पहुंच जाएगी। यानी जो यात्री सुबह गोरखपुर या रास्ते के स्टेशनों से चलेंगे, वे दोपहर तक संगम पहुंचकर स्नान-दर्शन कर लेंगे और वापस दोपहर की ट्रेन से घर लौट सकेंगे। एक ही दिन में सेमी हाईस्पीड वंदे भारत की आरामदायक सीटों पर दर्शन और वापसी हो जाएगी।

फाफामऊ स्टेशन को मेले के दौरान अस्थाई तौर पर वंदे भारत का ठहराव दिया जा रहा है, क्योंकि यह स्टेशन मेला क्षेत्र से महज कुछ किलोमीटर दूर है और गंगा पथ से सीधा जुड़ा है। इससे प्रयागराज जंक्शन पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा और श्रद्धालुओं को लंबी दूरी तक बस या ऑटो बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “हमने देखा कि माघ मेले में पूर्वांचल और अवध क्षेत्र से सबसे ज्यादा यात्री आते हैं। जंक्शन पर भीड़ के कारण कई बार वंदे भारत में सीट मिलने के बाद भी लोग समय पर नहीं पहुंच पाते थे। फाफामऊ से चलाने से यात्रा और आसान हो जाएगी।”

श्रद्धालुओं में इस खबर से खुशी की लहर है। गोरखपुर से आने वाले एक यात्री रामप्रवेश यादव ने कहा, “पहले जंक्शन जाना पड़ता था, वहां भीड़ और ट्रैफिक से परेशान हो जाते थे। अब तो सीधे संगम के पास से ट्रेन मिल जाएगी, भगवान राम और मां गंगा ने साथ में कृपा कर दी।”