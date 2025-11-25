ट्रेन-स्टाल पर वैध वेंडर ही बेचेंगे खाना-पानी, QR Code से होगी पहचान, कार्ड स्कैन कर पूरी जानकारी यात्री के मोबाइल पर मिलेगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अब ट्रेन अथवा प्लेटफार्म के स्टाल पर चाय, नाश्ता या खाना बेचने वाला हर वेंडर वैध होगा। अपने विशेष पहचान पत्र के साथ ही सामान बेचेगा, अन्यथा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रयागराज मंडल ने सभी वेंडरों को क्यूआर कोड वाला खास परिचय पत्र देना शुरू कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वेंडर का नाम, आधार नंबर, लाइसेंस की वैधताआदि जान सकेंगे इस कार्ड को स्कैन करते ही वेंडर की पूरी जानकारी मोबाइल पर आ जाएगी। उसका नाम, आधार नंबर, लाइसेंस की वैधता, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सब कुछ यात्री जान सकेंगे। मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान में अब तक 1100 में से 850 से ज्यादा वेंडरों को नया क्यूआर कार्ड मिल चुका है। बाकी जल्द ही ले लेंगे।

यात्री खुद ही चेक कर सकते हैं कि सामने वाला वेंडर असली है या नकली अब बिना इस कार्ड के कोई भी वेंडर ट्रेन में सामान नहीं बेच सकेगा। पकड़े जाने पर उसका लाइसेंस रद हो जाएगा और जुर्माना भी लगेगा। यात्री अब खुद ही चेक कर सकते हैं कि सामने वाला वेंडर असली है या नकली। बस मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करें, एक सेकंड में सारी डिटेल सामने। इससे नकली वेंडरों की दुकान पूरी तरह बंद हो जाएगी। साथ ही खाने-पीने की गुणवत्ता भी बेहतर रहेगी, क्योंकि हर वेंडर का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र और पुलिस सत्यापन चेक हो रहा है।