Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेन-स्टाल पर वैध वेंडर ही बेचेंगे खाना-पानी, QR Code से होगी पहचान, कार्ड स्कैन कर पूरी जानकारी यात्री के मोबाइल पर मिलेगी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 07:25 PM (IST)

    प्रयागराज मंडल में अब ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर केवल वैध वेंडर ही खाना-पानी बेच सकेंगे। वेंडरों को क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र दिए गए हैं, जिसे स्कैन करके उनका नाम, आधार नंबर और लाइसेंस की वैधता जान सकते हैं। बिना कार्ड के सामान बेचने पर कार्रवाई होगी। यात्रियों से अपील की गई है कि वे क्यूआर कोड वाले वेंडर से ही सामान खरीदें, ताकि खाने-पीने की गुणवत्ता बनी रहे।

    prefferd source google
    Hero Image

    रेलवे के प्रयागराज मंडल में क्यूआर कोड वाले वैध वेंडर ही ट्रेनों में सामान बेच सकेंगे।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अब ट्रेन अथवा प्लेटफार्म के स्टाल पर चाय, नाश्ता या खाना बेचने वाला हर वेंडर वैध होगा। अपने विशेष पहचान पत्र के साथ ही सामान बेचेगा, अन्यथा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रयागराज मंडल ने सभी वेंडरों को क्यूआर कोड वाला खास परिचय पत्र देना शुरू कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वेंडर का नाम, आधार नंबर, लाइसेंस की वैधताआदि जान सकेंगे 

    इस कार्ड को स्कैन करते ही वेंडर की पूरी जानकारी मोबाइल पर आ जाएगी। उसका नाम, आधार नंबर, लाइसेंस की वैधता, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सब कुछ यात्री जान सकेंगे। मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान में अब तक 1100 में से 850 से ज्यादा वेंडरों को नया क्यूआर कार्ड मिल चुका है। बाकी जल्द ही ले लेंगे।

    यात्री खुद ही चेक कर सकते हैं कि सामने वाला वेंडर असली है या नकली 

    अब बिना इस कार्ड के कोई भी वेंडर ट्रेन में सामान नहीं बेच सकेगा। पकड़े जाने पर उसका लाइसेंस रद हो जाएगा और जुर्माना भी लगेगा। यात्री अब खुद ही चेक कर सकते हैं कि सामने वाला वेंडर असली है या नकली। बस मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करें, एक सेकंड में सारी डिटेल सामने। इससे नकली वेंडरों की दुकान पूरी तरह बंद हो जाएगी। साथ ही खाने-पीने की गुणवत्ता भी बेहतर रहेगी, क्योंकि हर वेंडर का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र और पुलिस सत्यापन चेक हो रहा है।

    छुट्टी पर जाने वाला वेंडर कार्ड जमा करेगा  

    वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हरिमोहन की टीम दिन-रात इस काम में जुटी है। उन्होंने बताया कि छुट्टी पर जाने वाला वेंडर अपना कार्ड लाइसेंसी के पास जमा करेगा, ताकि कोई और उसका दुरुपयोग न कर सके। कार्ड की वैधता खत्म होने पर उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। यात्रियों से अपील की गई है कि अब सिर्फ क्यूआर कार्ड वाले वेंडर से ही सामान खरीदें।