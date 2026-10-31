UPSSSC PET परीक्षा में 'समान नागरिक संहिता' और 'केरल गांधी' जैसे सवालों से उलझे अभ्यर्थी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू की, केरल गांधी कौन हैं, संविधान सभा की दलित महिला सदस्य कौन थीं और कौन बना मराठा शासन का पहला पेशवा? जैसे प्रश्नों का उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 में शामिल अभ्यर्थियों का सामना हुआ।

दो सत्रों में हुई परीक्षा में अभ्यर्थियों की तैयारी का व्यापक परीक्षण हुआ। भारतीय संविधान, इतिहास, अर्थव्यवस्था, भूगोल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े सवालों को प्रमुखता दी गई। गणित और आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को उलझाया।

अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव-2025, जी-20 की अध्यक्षता, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग और रामसर स्थलों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों और बैंकों की साइबर सुरक्षा के लिए शुरू किए गए विशेष इंटरनेट डोमेन से जुड़े सवाल भी शामिल रहे। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, जलप्रपातों और भारत के पड़ोसी देशों से जुड़े सवाल आए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी, मराठा शासन के प्रथम पेशवा और मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा से संबंधित प्रश्न पूछे गए।