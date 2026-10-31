प्रयागराज के लाखों किसानों को मिली पीएम किसान सम्मान निधि, मतदाता सूची में भी होगा संशोधन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से हस्तांतरित की। इसका सजीव प्रसारण विकास भवन स्थित गंगा सभागार में किया गया। जनपद के लगभग 5.96 लाख किसानों के खाते में भी सम्मान निधि की धनराशि भेजी गई।

इससे किसानों को खेती-किसानी से जुड़े खर्चों के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह उपस्थित रहे। उप निदेशक कृषि पवन कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि किसान सम्मान निधि से किसानों को बीज, खाद और अन्य कृषि निवेशों की व्यवस्था करने में सहूलियत मिलती है। इससे फसल उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने में भी मदद मिलती है।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने शंभू नाथ, नौनिहाल सिंह, मनोज कुमार मालवी, राम भजन, अयोध्या प्रसाद, कल्याण सिंह, पंकज सिंह, बलवंत सिंह, मलखान सिंह और अशर्फी लाल को किसान सम्मान निधि का स्वीकृत पत्र प्रदान किया। पंचायतों की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए कर सकेंगे आवेदन

पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची में नाम बढ़वाने, संशोधन कराने और नाम हटवाने की प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। अब ग्राम पंचायतों के सामान्य निवासी मतदाता सूची में परिवर्धन, संशोधन और विलोपन के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदनों की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।