JTET अभ्यर्थियों के लिए रेलवे की बड़ी राहत, रांची से दुमका और डालटनगंज के लिए चलेंगी 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की ओर से 1 नवंबर को आयोजित की जाने वाली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) के अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है।

परीक्षा के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और परीक्षार्थियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर) ने दो जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है।

इन विशेष ट्रेनों का परिचालन रांची-दुमका-रांची और रांची-डाल्टनगंज-रांची के बीच किया जाएगा। इससे संताल और पलामू प्रमंडल की ओर जाने और वहां से आने वाले हजारों परीक्षार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।

रांची - दुमका - रांची परीक्षा स्पेशल ट्रेन (08619/08620)

रांची से दुमका (08619) : यह ट्रेन 31 अक्टूबर (शनिवार) और 1 नवंबर (रविवार) को रांची से सुबह 09:00 बजे रवाना होगी और उसी दिन शाम 18:30 (शाम 06:30) बजे दुमका पहुंचेगी।