प्रयागराज: अचानक कहां से आए करोड़ों? 3 साल में 48 जमीनें खरीदने वाले राजेश यादव की खंगाली जा रही कुंडली

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बरईपुर रामनगर निवासी राजेश यादव उर्फ बबलू ने कम समय में लंबी दूरी तय की। उसने खुद के साथ ही परिवार के कई सदस्यों के नाम सोरांव तहसील से जुड़े क्षेत्रों में जमीन की 48 रजिस्ट्री कराई। इसमें दो से पांच विस्वा की कई जमीनें शामिल हैं, जबकि सबसे बड़ी जमीन ढाई बीघा की है।

इसमें से तीन जमीनें एक करोड़ रुपये से अधिक की हैं। घर के पास बाजार में दो तल का 15 दुकानों का मार्केट भी उसने बनवाया है, जो निर्माणाधीन है। इसके अलावा ट्रैक्टर-ट्राली, पिकअप भी उसने खरीदी। डीजे बैंड भी बनवाया। यही नहीं, और भी जमीनें खरीदने के लिए उसकी कई लोगों से बातचीत चल रही थी।

राजेश यादव उर्फ बबलू ने वर्ष 2023 से जमीनों को खरीदना शुरू किया। पहले एक वर्ष में उसने चार अलग-अलग जगह जमीनें खरीदीं। यह भी दो से तीन विस्वा की थी। नवंबर 2024 से उसने जमीनों की खरीद को लेकर तेजी पकड़ी। एक के बाद एक जमीन खरीदता गया।

अपने और परिवार के कई सदस्यों के नाम से उसने 48 जमीनों की रजिस्ट्री करा डाली। इसमें कई जमीनें खुद की ग्राम सभा की थी। जबकि अन्य जमीनें दादनपुर, मुबारकपुर, मेंडारा, शांतिपुरम व फाफामऊ समेत अन्य जगहों पर हैं। बाजार में मार्केट बनवाने के लिए उसने करीब डेढ़ करोड़ की जमीन खरीदी और उस पर दो तल का मार्केट भी पांच माह में बनवा डाला। हालांकि, अभी इसमें कुछ काम शेष है।