राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा में आपत्तियों की अनदेखी व त्रुटिपूर्ण परिणाम के विरुद्ध अभ्यर्थी उच्च न्यायालय पहुंच गए हैं। अभ्यर्थियों ने कहा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से विज्ञापित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा के कुल पद 1828, विशेष चयन 950 में मनमानी के साथ त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन हुआ है।

अनंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद आयोग से आपत्तियां मांगे जाने पर अभ्यर्थियों ने साक्ष्यों के साथ चार से पांच गलत प्रश्नों की जानकारी दी लेकिन आयोग ने इन आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया। बिना संशोधन के अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी। भर्ती पहले से ही लंबे समय से लटकी होने के कारण अभ्यर्थियों ने तब न्यायालय का सहारा नहीं लिया।