राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP TGT उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 07/2026 सहायक अध्यापक (टीजीटी) का विज्ञापन 23 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया। इसमें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से शास्त्री (संस्कृत) योग्यताधारी अभ्यर्थियों को तथा बीए बीएड, बीएससी बीएड चार वर्षीय (इंटीग्रेटेड) पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का विकल्प प्रदर्शित नहीं हो रहा था।

शासन के आदेश संख्या 1570/15-05-2026-1600(42)/2026 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-पांच लखनऊ के दिनांक 13 नवंबर के निर्देश के क्रम में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से शास्त्री (संस्कृत) योग्यताधारी अभ्यर्थियों तथा आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में बीए बीएड, बीएससी बीएड चार वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम अर्हताधारी अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 07/2026 सहायक अध्यापक (टीजीटी) में आवेदन का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है।