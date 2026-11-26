राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) भर्ती-2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपील करने की तैयारी की है। इसके पूर्व आदेश की समीक्षा की जा रही है और अपील के लिए शासन से अनुमति मांगी जाएगी।

किस व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हुआ था हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में 30 अप्रैल को घोषित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम निरस्त करते हुए आयोग को नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। दरअसल, करीब 182 पदों के लिए आयोजित एपीओ भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में आयोग ने श्रेणीवार मेरिट सूची जारी की थी। इसमें अनारक्षित श्रेणी की सूची को केवल उन अभ्यर्थियों तक सीमित रखा गया था, जिन्होंने आरक्षण का दावा नहीं किया था। इस व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हुआ था।

हाई कोर्ट ने परिणाम रद करने का दिया था आदेश मामले में आयोग ने स्वीकार किया था कि 321 ओबीसी और 43 अनुसूचित जाति (एससी) के अभ्यर्थियों ने अनारक्षित श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किए थे। इसके बावजूद उन्हें अनारक्षित श्रेणी में स्थान देने के बजाय उनकी मूल आरक्षित श्रेणी में ही रखा गया। इसके परिणामस्वरूप उनसे कम अंक पाने वाले कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने परिणाम को रद करते हुए नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया था।