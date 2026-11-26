जागरण संवाददाता, प्रयागराज। चमत्कार के दावे, झाड़-फूंक और खुद की पूजा कराने वाले महामंडलेश्वर व संतों पर अखाड़ों का चाबुक चलना शुरू हो गया है। सनातन धर्म की मर्यादा बनाए रखने और अंधविश्वास पर लगाम लगाने की मंशा से श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कानपुर के महामंडलेश्वर करौली शंकर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

इनके ऊपर झाड़-फूंक करने, स्वयं को देवता के रूप में पूजा कराने का आरोप लगा था। यही नहीं, प्रमुख अखाड़ों की आंतरिक जांच में लगभग 50 महामंडलेश्वर व संतों की सूची तैयार हुई है जो परंपरा से हटकर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। हरिद्वार कुंभ से पहले सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार करने, मतांतरण रोकने में 13 अखाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अखाड़ाें के संत, महामंडलेश्वर मुहिम जमीनी स्तर पर चलाते हैं। वह मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं अथवा नहीं? उसको लेकर अखाड़े दो-तीन वर्ष में सबकी गुप्त जांच करवाते हैं। इधर, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के अलावा जूना, श्री निरंजनी, आह्वान, आनंद, दिगंबर अनी, निर्मोही अनी और निर्वाणी अनी अखाड़े अपने-अपने महामंडलेश्वरों, संताें की कार्यप्रणाली की जांच करवा रहे हैं।

अक्टूबर माह से शुरू हुई गोपनीय जांच में लगभग 50 संतों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं, जिनका पूरा ब्योरा एकत्र किया जा रहा है। इसमें जूना के 20, श्री निरंजनी के 11, निर्मोही अनी के पांच, दिगंबर अनी के तीन, निर्वाणी अनी के चार, नया उदासीन के चार महामंडलेश्वर शामिल हैं। निर्मोही अनी अखाड़ा के अध्यक्ष श्रीमहंत राजेंद्र दास का कहना है कि अंधविश्वास फैलाने वाली गतिविधियों में लिप्त होने वाले महामंडलेश्वर व संतों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निगरानी कड़ी की जाएगी।

जूना अखाड़ा के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमहंत नारायण गिरि कहते हैं संतों का कार्य समाज में व्याप्त पाखंड रोककर सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप का प्रचार-प्रसार करना है। पद की गरिमा के विपरीत व्यक्तिगत पूजा या झाड़-फूंक को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नया उदासीन अखाड़ा के सचिव श्रीमहंत जगतार मुनि ने कहा, करौली शंकर को निष्कासित करने के साथ दूसरे महामंडलेश्वरों की गतिविधियों की जांच चल रही है। अनुचित कार्य करने वालों को निष्कासित करने के साथ कानूनी कार्रवाई करायी जाएगी।