जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की आवासीय योजनाओं में भूखंड खरीदने के बाद भी आवंटियों को कब्जा नहीं मिला तो उन्होंने अपनी जमीन तीसरे पक्ष को बेच दी। सस्ते में जमीन मिलने के बाद अब इन भूखंडों के नए खरीदार मालिकाना हक के कागजात लेकर कब्जे के लिए पीडीए कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।

पीडीए की देवप्रयाग, झलवा, कालिंदीपुरम, सुलेम सराय, गंगा दर्शन सहित छह आवासीय योजनाओं में 200 से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें मूल आवंटियों ने कब्जा मिले बिना ही भूखंड दूसरे लोगों को बेच दिए। वहीं, करीब 400 ऐसे आवंटी भी हैं, जिन्हें प्राधिकरण से जमीन खरीदने के बाद अब तक कब्जा नहीं मिल सका है।

राजापुर के राम प्रकाश सिंह ने करेली के रफीक से झूंसी के दीनानाथ श्रीवास्तव पीपल गांव के शाकिर से और राजेंद्र प्रसाद तेलियरगं के प्रेम श्रीवास्तव से अलग-अलग आवासीय योजना में जमीन 2005 में खरीदी लेकिन कब्जा आज तक इन लोगों को नहीं मिला है।