जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी में ठंड अब और तेज हो गई है। पिछले चार दिनों में रात के तापमान में करीब नौ डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इससे रातें तेजी से ठंडी हो रही हैं और अब दिन के तापमान में भी गिरावट आने के संकेत हैं। मौसम के बदलते मिजाज से सुबह और देर रात ठंड का अहसास बढ़ गया है। आने वाले दिनों में धुंध और कोहरे का असर भी दिखाई देने लगेगा।

22 नवंबर से तापमान में कमी मौसम विभाग के अनुसार 22 नवंबर को प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके बाद तापमान में लगातार गिरावट शुरू हुई। बुधवार 25 नवंबर को न्यूनतम तापमान गिरकर 12.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यानी चार दिनों में रात का पारा 8.8 डिग्री नीचे आ गया। इसके चलते रात में ठंड का असर पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है।

कल और आज का तापमान बुधवार 25 दिसंबर को अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि दिन में धूप निकलने से मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहा, लेकिन सुबह और शाम ठंडी हवाओं के कारण लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है। वहीं आज 26 नवंबर को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है।