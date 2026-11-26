जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के दो व्यस्त मार्गों पर सड़क पार करना अब पैदल राहगीरों के लिए आसान और सुरक्षित हो सकेगा। नगर निगम की ओर से सेंट मेरी इंटर कॉलेज के सामने और बांगड़ धर्मशाला के पास फुटओवर ब्रिज (एफओबी) बनाने की तैयारी की जा रही है। दोनों पुलों की चौड़ाई पांच मीटर से अधिक रखी जाएगी। सेंट मैरी स्कूल के सामने करीब दो करोड़ रुपये की लागत से पुल बनाया जाएगा। बांगड़ धर्मशाला के पास एफओबी का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है।

सेंट मैरी कॉजेज के सामने एफओबी का बनेगा डीपीआर सेंट मैरी कॉजेज के सामने एफओबी निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। नगर निगम के मुख्य अभियंता दिनेश चंद्र सचान ने बताया कि जल्द ही डीपीआर तैयार कर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। हालांकि निर्माण एजेंसी के चयन और काम शुरू होने की समय सीमा अभी निर्धारित नहीं हुई है।

जाम से मिलेगी मुक्ति सेंट मेरी कॉलेज की छुट्टी के समय यहां अभिभावकों के वाहन सड़क किनारे खड़े रहते हैं। बच्चों के सड़क पार करने और वाहनों की आवाजाही के कारण लोक सेवा आयोग चौराहे से आजाद पार्क के गेट नंबर तीन तक जाम की स्थिति बनती है। यह मार्ग एयरपोर्ट रोड को संगम से जोड़ता है। एफओबी बनने से विद्यार्थियों और अभिभावकों को सड़क पार करने के लिए सुरक्षित रास्ता मिलेगा। साथ ही वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित नहीं होगी।

पैदल यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी उधर, बांगड़ धर्मशाला के पास सड़क पार करना भी राहगीरों के लिए चुनौती बना रहता है। नगर निगम करीब चार महीने पहले यहां सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार कर चुका है, लेकिन प्रस्ताव को अभी शासन की मंजूरी नहीं मिली है। कुंभ और माघ मेला के दौरान इस मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही काफी बढ़ जाती है। ऐसे में एफओबी बनने से पैदल यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकती है।