Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    UPPSC: आरओ/एआरओ-2023 मुख्य परीक्षा को लेकर आ गया जरूरी नोटिफिकेशन, अभ्यर्थी बिल्कुल न करें मिस

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:05 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ/एआरओ-2023 मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। 31 अक्टूबर तक वेबसाइट पर जानकारी भर सकते हैं। ओटीआर से प्रमाणीकरण और एसबीआई पोर्टल से शुल्क भुगतान होगा। 419 पदों के लिए 7,509 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। फार्म 7 नवंबर तक जमा करना अनिवार्य है, त्रुटि होने पर सुधार का अवसर भी मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी (आरओ)/सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ)-2023 की मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों से आनलाइन आवेदन मांगा है। आयोग ने शुक्रवार को पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि अभ्यर्थी अपनी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से 31 अक्टूबर तक भर सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओटीआर नंबर और पासवर्ड या ओटीपी के माध्यम से लाग-इन कर प्रमाणीकरण करना होगा। शुल्क का भुगतान एसबीआइ एमओपीएस पोर्टल के जरिए होगा। आनलाइन भुगतान के साथ ही एसबीआइ ई-चालान मुद्रित कर नकद भुगतान भी किया जा सकेगा।आरओ/एआरओ-2023 भर्ती के लिए 10,76,004 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।

    प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई को हुई और परिणाम 16 सितंबर को घोषित किया गया। मुख्य परीक्षा के लिए 419 पदों के सापेक्ष 7,509 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। इनमें समीक्षा अधिकारी (आरओ) के 338 पदों के सापेक्ष 6,093 अभ्यर्थी, सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) के 79 पदों के सापेक्ष 1,386 अभ्यर्थी और सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के दो पदों के सापेक्ष 30 अभ्यर्थी शामिल हैं।

    आयोग ने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में अधिमान्यता (प्रिफरेंस) भरनी होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी केवल चिह्नित पदों के सापेक्ष ही प्राथमिकता दे सकते हैं। अनुसचिव ओंकार नाथ सिंह के अनुसार फार्म की हार्डकापी आवश्यक संलग्नकों के साथ एक लिफाफे में भरकर सात नवंबर शाम पांच बजे तक आयोग कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।

    इसे पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से गेट नंबर-3 स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पर जमा कराया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी को अपने भरे गए आनलाइन फार्म में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो वह निर्धारित समय के भीतर एक बार सुधार कर सकते हैं।