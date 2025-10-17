राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी (आरओ)/सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ)-2023 की मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों से आनलाइन आवेदन मांगा है। आयोग ने शुक्रवार को पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि अभ्यर्थी अपनी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से 31 अक्टूबर तक भर सकेंगे।

ओटीआर नंबर और पासवर्ड या ओटीपी के माध्यम से लाग-इन कर प्रमाणीकरण करना होगा। शुल्क का भुगतान एसबीआइ एमओपीएस पोर्टल के जरिए होगा। आनलाइन भुगतान के साथ ही एसबीआइ ई-चालान मुद्रित कर नकद भुगतान भी किया जा सकेगा।आरओ/एआरओ-2023 भर्ती के लिए 10,76,004 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।

प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई को हुई और परिणाम 16 सितंबर को घोषित किया गया। मुख्य परीक्षा के लिए 419 पदों के सापेक्ष 7,509 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। इनमें समीक्षा अधिकारी (आरओ) के 338 पदों के सापेक्ष 6,093 अभ्यर्थी, सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) के 79 पदों के सापेक्ष 1,386 अभ्यर्थी और सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के दो पदों के सापेक्ष 30 अभ्यर्थी शामिल हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में अधिमान्यता (प्रिफरेंस) भरनी होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी केवल चिह्नित पदों के सापेक्ष ही प्राथमिकता दे सकते हैं। अनुसचिव ओंकार नाथ सिंह के अनुसार फार्म की हार्डकापी आवश्यक संलग्नकों के साथ एक लिफाफे में भरकर सात नवंबर शाम पांच बजे तक आयोग कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।