    यूपी में 10 विभागों के 2158 पदों पर निकलीं भर्तियां, UPPSC ने ऑनलाइन आवेदन के लिए जारी किया शेड्यूल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 2158 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी है, ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 2158 पदों पर भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी रखी है, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन, सुधार एवं शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 29 जनवरी निर्धारित है। सबसे अधिक 884 पद आयुर्वेद निदेशालय में चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) आयुर्वेद एवं यूनानी के हैं।

    किन विभागों में कितनी भर्तियां?

    इनमें अनारक्षित 318, अनुसूचित जाति 180, अनुसूचित जनजाति 19, अन्य पिछड़ा वर्ग 279 और ईडब्ल्यूएस के 88 पद शामिल हैं।वहीं, पशुधन विभाग में पशुचिकित्साधिकारी के 404 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें अनारक्षित 243, एससी 84, एसटी 37 और ईडब्ल्यूएस के 40 पद शामिल हैं। परिवार कल्याण निदेशालय में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 221 पदों में अनारक्षित 143, एससी 21, एसटी 15, ओबीसी 20 और ईडब्ल्यूएस के 40 पद हैं।

    चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में दंत सर्जन के 157 पदों में अनारक्षित 65, एससी 38, ओबीसी 39 और ईडब्ल्यूएस के 15 पद शामिल हैं। आयुर्वेद निदेशालय में ही चिकित्साधिकारी आयुर्वेद के 168 पद हैं, जबकि यूनानी निदेशालय में चिकित्साधिकारी यूनानी के 25 पद हैं।

    इसके अलावा होम्योपैथी निदेशालय के अंतर्गत होम्योपैथी चिकित्साधिकारी के 265 पद, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में औषधि निरीक्षक के 26 पद, विधायी विभाग में विधिक्षण अधिकारी का एक पद तथा श्रम विभाग में चिकित्साधिकारी के सात पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग के अनुसार यह भर्ती वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) आधारित आनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।