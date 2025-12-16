UPPCS-2025 से प्रदेश को मिलेंगे 34 एसडी और 56 डीएसपी, इन पदों पर भी होंगी भर्तियां

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी पीसीएस-2025 के जरिए प्रदेश को 34 एसडीएम और 56 डिप्टी एसपी मिलेंगे। वहीं सर्वाधित पद की बात करें तो आबकारी निरीक्षक के 123 और नायब तहसीलदार के 105 पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने सूचना के अधिकार के तहत एक अभ्यर्थी को पदवार रिक्तियों का ब्यौरा दिया है। इसके साथ ही सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) के 10 और क्षेत्रीय वन अधिकारी (आरएफओ) के 96 पदों का विवरण जारी किया गया है।

पीसीएस-2025 और एसीएफ/आरएफओ-2025 परीक्षाओं के माध्यम से कुल 920 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें 106 पद एसीएफ/आरएफओ सेवा के हैं, जबकि 814 पद पीसीएस व प्रवर अधीनस्थ सेवा के लिए निर्धारित हैं। पीसीएस-2025 के तहत कुल 814 पदों पर भर्ती होगी। इनमें 371 पद सामान्य वर्ग में, 163 पद अनुसूचित जाति में, 22 पद अनुसूचित जनजाति, 191 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 67 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित हैं। पदवार विवरण की बात करें तो पीसीएस-2025 में प्रशासनिक और राजस्व सेवाओं के कई प्रमुख पद शामिल किए गए हैं।

उप जिलाधिकारी (एसडीएम) के 34, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के 56, आबकारी निरीक्षक के 123 और नायब तहसीलदार के 105 पद घोषित किए गए हैं। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर (वाणिज्य कर) के 45, एआरटीओ के 35, कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के 92, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के 85, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 72 और श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 37 पद शामिल हैं।

अन्य महत्वपूर्ण पदों में जिला स्वास्थ्य एवं सूचना अधिकारी के 23, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक के 20, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा के 28 पद है। सहायक निदेशक/ज्येष्ठ प्रवक्ता/जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के 10), जिला पंचायत राज अधिकारी के सात, जिला प्रशासनिक अधिकारी के आठ, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पांच पद शामिल हैं।

इसके अलावा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी और सहायक अभियोजन अधिकारी के चार-चार, जिला खाद्य विपणन अधिकारी व उपसचिव (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग) के तीन-तीन, उप निबंधक, सहायक आयुक्त उद्योग (प्रवर्तन), गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, प्राविधिक सहायक (रसायन) के दो-दो और सहायक श्रमायुक्त एक का पद शामिल है।

एसीएफ के 10 और आरएफओ के 96 पद वहीं एसीएफ/आरएफओ परीक्षा के तहत कुल 106 पद निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 60 सामान्य, 14 एससी, दो एसटी, 20 ओबीसी और 10 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पद शामिल हैं। एसीएफ/आरएफओ में पदों का विभाजन स्पष्ट कर दी गई जानकारी के अनुसार सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) के 10 पद हैं।