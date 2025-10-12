UP PCS Prelims 2025: महिलाओं के कुंडल-अंगूठी उतरवाए, रेटिना स्कैनिंग हुई; 75 जिलो में यूपी पीसीएस प्री-एग्जाम शुरू

Language
    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 09:59 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) द्वारा पीसीएस-2025 (प्रारंभिक) परीक्षा आज प्रदेश के 75 जिलों में शुरू हो गई। 200 पदों के लिए 6.26 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है। आयोग ने परीक्षा की निष्पक्षता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) आधारित निगरानी प्रणाली लागू की है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की पीसीएस-2025 (प्रारंभिक) परीक्षा रविवार को प्रदेशभर के 75 जिलों में स्थित 1435 केंद्रों पर सख्त निगरानी में शुरू हो गई है। इस परीक्षा में 200 पदों के लिए कुल 6.26 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।

    परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है। सुबह 9:30 से 11:30 बजे की पहली पाली की परीक्षा चल रही और और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक होगी।

    परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस बार आयोग ने अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) आधारित निगरानी प्रणाली लागू की है। आयोग अपने हाईटेक कंट्रोल रूम से परीक्षा की लगातार निगरानी कर रहा है।

    अमरोहा में 15 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा शुरू

    जनपद में 15 केंद्रों पर सुबह आठ बजे से पीसीएस-प्री परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। गहन तलाशी के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश मिला। प्रत्येक केंद्र के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है। ट्रैफिक पुलिस भी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निर्धारित प्वाइंटों पर मुस्तैद रही।

    मुरादाबाद में 15,192 अभ्यर्थी दे रहे परीक्षा

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा आयोजित पीसीएस (PCS) परीक्षा के लिए मुरादाबाद जिले में भी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 34 केंद्रों पर 15,192 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। हर परीक्षा केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही 8 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 9 स्टेटिक मजिस्ट्रेट आरक्षित रखे गए हैं। परीक्षा के लिए जिले में नोडल अधिकारी जिलाधिकारी और अपर नोडल एडीएम सिटी हैं।

    आगरा में 39 केंद्रों पर हो रहे एग्जाम

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 17 हजार अभ्यर्थियों को कठोर जांच प्रक्रिया के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिली। तीन स्तर की सुरक्षा व्यवस्था में बायोमेट्रिक सत्यापन, रेटिना स्कैन और फिजिकल फ्रिस्किंग शामिल रही, जिसमें महिलाओं से कुंडल-अंगूठी तक उतरवाए गए। नकल रोकने के लिए इलेक्ट्रानिक वस्तुओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा। परीक्षा दो पालियों में सीसीटीवी की निगरानी में होगी।

    सीतापुर में अधिकारियों ने निरीक्षण कर लिया परीक्षा का जायजा

    सीतापुर में परीक्षा सकुशल कराने के लिए जिले के 11 विद्यालयों में केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर दोनों पालियों में 4608 परीक्षार्थियों को शामिल होना है। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई जो कि 11:30 बजे तक चलेगी जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी।

    रामपुर के छह केंद्रों पर परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं 2400 अभ्यर्थी

    जनपद में छह परीक्षा केंद्रों पर सुबह साढ़े नौ बजे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पीसीएस की पहली पाली की परीक्षा आरंभ हो गई।  परीक्षा में 24 सौ अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।