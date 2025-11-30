Language
    PCS- 2025 में साढ़े चार गुना बढ़ेंगे पद, 920 पदों पर होगी भर्ती, UPPSC ने उम्मीदवारों के लिए बढ़ाए अवसर

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:18 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) पीसीएस-2025 में पदों की संख्या को 200 से बढ़ाकर 920 करने जा रहा है, जिससे छात्रों के लिए अवसर बढ़ेंगे। पीसीएस-2024 में भी पदों की संख्या में वृद्धि हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को हुई, जिसका परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। वर्ष 2026 में पीसीएस-2024 और पीसीएस-2025 दोनों के परिणाम आने से प्रतियोगी छात्रों के लिए बेहतर मौके मिलेंगे।

    UPPSC ने PCS 2025 के लिए रिक्तियों में भारी वृद्धि की है, 920 पदों की घोषणा हुई है। 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने पीसीएस-2025 के लिए पदों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि करने जा रहा है। प्रारंभिक विज्ञापन में मात्र 200 पदों पर भर्ती प्रस्तावित थी, लेकिन अब आयोग इसे बढ़ाकर 920 पद किया जाएगा।

    पद वृद्धि प्रतियोगी छात्रों के लिए अवसर 

    यह पिछले वर्ष की तर्ज पर बड़ा विस्तार है। वहीं, पीसीएस-2024 में भी शुरुआती 220 पद थे जो बाद में बढ़कर 947 कर दिए गए थे। लगातार दूसरे वर्ष यह बड़ी पद वृद्धि प्रतियोगी छात्रों के लिए अवसरों का दायरा बढ़ाने वाली साबित होगी।

    प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को हुई थी 

    पीसीएस-2025 की प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को संपन्न हुई थी। आवेदन करने वालों 6,26,287 उम्मीदवारों में से केवल 42.50 प्रतिशत आवेदक ही उपस्थित हुए। यानी लगभग 3.60 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी जबकि 2.66 लाख अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। अब आयोग अब परिणाम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

    प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम इस सप्ताह हो सकता है जारी

    अनुमान है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम इस सप्ताह कभी भी जारी किया जा सकता है। विशेष बात यह है दो वर्षों में लगातार यह वृद्धि हो रही है। पीसीएस-2024 में प्रारंभिक 220 पदों से बढ़ाकर 947 पद कर दिए गए थे। अब पीसीएस-2025 में प्रारंभिक 200 पद बढ़ाकर 920 किया जा रहा है। लगातार दो वर्ष भारी पैमाने पर पद वृद्धि यह संकेत देती है कि राज्य सरकार ने प्रशासनिक तंत्र में खाली पदों को तेजी से भरने का निर्णय लिया है। इससे विभागों में वर्षों से लंबित कैडर-घाटा दूर होने की उम्मीद भी जगी है। 

    वर्ष 2026 में प्रतियोगियों को बंपर अवसर 

    पीसीएस-2024 की मुख्य परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा है। यह परिणाम भी दो माह में जारी हो सकता है। दूसरी ओर पीसीएस-2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जल्द आने वाला है। इसकी मुख्य परीक्षा भी 2026 में ही होगी। इस प्रकार वर्ष 2026 में पीसीएस-2024 और पीसीएस-2025 दोनों के अंतिम परिणाम जारी हो जाएंगे।

    एक ही वर्ष में दो बड़ी भर्तियों के परिणाम

    एक ही वर्ष में दो बड़ी भर्तियों के परिणाम आने से प्रतियोगी छात्रों के लिए रोजगार के बंपर अवसर उपलब्ध होंगे। क्याेंकि जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं, उनके लिए पद वृद्धि चयन की संभावना को मजबूत करती है।