UPPSC PCS परीक्षा के प्रवेश पत्र को लेकर आयोग ने जारी किया जरूरी नोटिफिकेशन, सुबह 10 से 3 बजे के बीच बुलाया

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस-2025 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड न होने से परेशान अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने समाधान निकाला है। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को 6 से 8 अक्टूबर के बीच पूछताछ काउंटर पर बुलाया है जहाँ उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लाना अनिवार्य है।

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस-2025 की प्रारंभिक परीक्षा के उन अभ्यर्थियों को अब चिंतित होने की जरूरत नहीं है, जिनके प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग ने छह से आठ अक्टूबर में सुबह 10 बजे से तीन बजे के मध्य आयोग के गेट नंबर तीन पर स्थित पूछताछ काउंटर पर बुलाया है।

अभ्यर्थियों को आनलाइन आवेदन प्रक्रियानुसार तीनों चरणों की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत चतुर्थ चरण में उल्लिखित आवेदन पत्र का वेबसाइट से प्राप्त प्रिंट आउट की प्रति साथ लाना अनिवार्य है। पूछताछ काउंटर पर समस्या का समाधान किया जाएगा। शुक्रवार को कई अभ्यर्थी आयोग कार्यालय पहुंचे थे और प्रत्यावेदन देकर बताया था कि उन्होंने निर्धारित समय सीमा में आनलाइन आवेदन करने के साथ शुल्क भी आनलाइन जमा किया था, उसके बावजूद उनके प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं हो रहे हैं।

छात्र नेता आशुतोष पाण्डेय ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या करीब दो हजार है। मामले पर आयोग के अनुसचिव ओंकार नाथ सिंह ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा-2025 तथा सहायक वन संरक्षक (एसीएफ)/ क्षेत्रीय वन अधिकारी (आरएफओ) सेवा परीक्षा-2025 से संबंधित कई अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन मिले हैं, जिनके प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं।