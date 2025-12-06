Language
    UPPSC LT Selection Recruitment Exam : एलटी ग्रेड भर्ती में विषय ने संभाला, सामान्य अध्ययन के प्रश्न में उलझे अभ्यर्थी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:24 PM (IST)

    UPPSC LT Selection Recruitment Exam उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड भर्ती के तहत गणित और हिंदी विषय की परीक्षा कराई। 15 विषयों में 7466 सहायक ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UPPSC LT Selection Recruitment Exam राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एलटी) चयन भर्ती प्रक्रिया में शनिवार को गणित और हिंदी विषय के लिए परीक्षा प्रदेश के सभी 18 मंडलों के जनपद मुख्यालयों के केंद्रों पर कराई गई। विषयों के प्रश्नों के उत्तर में तो परीक्षार्थियों को अधिक परेशानी नहीं हुई, लेकिन सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में जरूर उलझे।

    UPPSC LT Selection Recruitment Exam उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी के 15 विषयों में 7466 पदों पर सहायक अध्यापकों के चयन के लिए परीक्षा करा रहा है। रविवार को विज्ञान और संस्कृत विषय की परीक्षा अलग-अलग पालियों में कराई जाएगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में हिंदी विषय की अपेक्षा गणित विषय के अभ्यर्थियों को अधिक दिमाग चलाना पड़ा।

    UPPSC LT Selection Recruitment Exam हिंदी के सामान्य अध्ययन में प्रश्न पूछा गया- भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं। यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेमी और 16 सेमी है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्के पर अपनी आकृति खुदवाई थी।

    UPPSC LT Selection Recruitment Exam हिंदी विषय के प्रश्नों में पूछा गया- उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया था। कुल्ली भाट किस चर्चित लेखक की जीवनशैली है। हिंदी निबंध का आरंभ किस शती में हुआ। धोखा किसका निबंध है।

    इसके अलावा गणित विषय के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हल करने में परीक्षार्थियों को अधिक कठिनाई हुई। प्रश्न पूछा गया- भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान आता है। उत्तर विकल्प में (ए) बड़े पैमाने के उद्योगों से, (बी) सेवा क्षेत्र से, (सी) लघु तथा कुटीर उद्योगों से, (डी) कृषि क्षेत्र से।

    प्रसिद्ध दूधसागर प्रपात किस नदी पर स्थित है, किस फसल को फसलों के ऊंट के नाम से जाना जाता है। जून 2025 में किस देश ने अपने दो बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया। इस तरह सामान्य अध्ययन के 30-30 तथा विषय के 120-120 प्रश्न पूछे गए। इस परीक्षा से गणित विषय में 1093 पदों के लिए शिक्षकों का चयन किया जाएगा, जबकि हिंदी विषय में रिक्त पदों की संख्या 687 है।