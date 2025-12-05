UPPSC LT Grade Exam : यूपी के 18 मंडलों में एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा कल से, कब-किस विषय के होंगे पेपर?

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UPPSC LT Grade Exam उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) भर्ती परीक्षा शनिवार से शुरू हो रही है। चार विषयों गणित, हिंदी, विज्ञान और संस्कृत विषयों की परीक्षा इन दो दिनों में होगी। छह दिसंबर को पहली पाली में गणित और दूसरी पाली में हिंदी की परीक्षा होगी। सात दिसंबर को पहली पाली में विज्ञान और दूसरी पाली में संस्कृत के पेपर होंगे।

UPPSC LT Grade Exam एलटी ग्रेड के 15 विषयों में 7466 पदों के लिए रिकार्ड 12.36 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। शनिवार को पहली पाली में गणित विषय में 1093 पदों के लिए 1,86,993 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। वहीं दूसरी पाली में हिंदी विषय के 687 पदों के सापेक्ष 1,27,514 उम्मीदवार हैं।

UPPSC LT Grade Exam रविवार यानी सात दिसंबर को पहली पाली में विज्ञान के 1337 पदों के सापेक्ष 1,02,953 उम्मीदवार और दूसरी पाली में संस्कृत विषय के 142 पदों के सापेक्ष 40,403 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा प्रदेश के 18 मंडलों में आयोजित होगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। .