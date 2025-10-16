UPPSC: आरक्षण में बदलाव के बाद लेटेस्ट अपडेट, क्या आयोग सभी लोगों से दोबारा मांगे आवेदन?

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुष विभाग और उच्च शिक्षा विभाग में आरक्षण संशोधन के बाद नए सिरे से आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी अब 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन की सुविधा 24 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयोग की सूचना के अनुसार 17 अक्तूबर 2024 को आयुष विभाग में रीडर क्रिया शरीर के दो, प्रोफेसर क्रिया शरीर के दो और प्रोफेसर शालाक्य तंत्र के तीन पदों के लिए तथा उच्च शिक्षा विभाग में कुलसचिव के चार पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।

बाद में प्राप्त अनुपूरक अधियाचन के तहत आयुर्वेद विभाग की रिक्तियों में आरक्षण परिवर्तन हुआ और कुलसचिव के पदों की संख्या चार से बढ़ाकर आठ कर दी गई। इस संशोधन के कारण आयोग को आवेदन प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी पड़ी।