    UPPSC: आरक्षण में बदलाव के बाद लेटेस्ट अपडेट, क्या आयोग सभी लोगों से दोबारा मांगे आवेदन?

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:18 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुष और उच्च शिक्षा विभागों में आरक्षण संशोधन के बाद नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं और 24 नवंबर तक संशोधन कर सकते हैं। पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को भी फिर से आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 नवंबर और हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर है।

    राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुष विभाग और उच्च शिक्षा विभाग में आरक्षण संशोधन के बाद नए सिरे से आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी अब 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन की सुविधा 24 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। 

    आयोग की सूचना के अनुसार 17 अक्तूबर 2024 को आयुष विभाग में रीडर क्रिया शरीर के दो, प्रोफेसर क्रिया शरीर के दो और प्रोफेसर शालाक्य तंत्र के तीन पदों के लिए तथा उच्च शिक्षा विभाग में कुलसचिव के चार पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।

    बाद में प्राप्त अनुपूरक अधियाचन के तहत आयुर्वेद विभाग की रिक्तियों में आरक्षण परिवर्तन हुआ और कुलसचिव के पदों की संख्या चार से बढ़ाकर आठ कर दी गई। इस संशोधन के कारण आयोग को आवेदन प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी पड़ी।

    आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया था, उन्हें भी नए सिरे से आवेदन करना होगा। आवेदन आनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं और हार्डकापी जमा करने की अंतिम तिथि एक दिसंबर शाम पांच बजे तक निर्धारित की गई है।