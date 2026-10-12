बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, घर बैठे मोबाइल पर दर्ज कराएं शिकायत, समस्या का झटपट होगा समाधान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब आपको बिजली से संबंधित छोटे-छोटे कामों के लिए विभाग के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने वाट्सएप चैटबाट सेवा की शुरुआत की है। इसकी मदद से अब आप घर बैठे बिजली विभाग से संबंधित काम आसानी से निपटा सकते हैं। बिजली बिल अधिक आने, पावर कट समेत अन्य शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। साथ ही खुद बिजली का बिल भी बना सकते हैं।

डिस्काम वार वाट्सएप चैटबाट सेवा उप्र पावर कारर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल सेवाओं को और आसान बनाते हुए डिस्काम वार वाट्सएप चैटबाट सेवा की शुरुआत की है। इसकी मदद से अब उपभोक्ता घर बैठे अपने मोबाइल पर वाट्सएप संदेश भेजकर बिजली बिल की जानकारी, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने और सेल्फ बिल जनरेट जैसी सेवाओं का 24 घंटे लाभ उठा सकते हैं।

मीटर रीडिंग, बिल संबंधी काम स्मार्टफोन से करें उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन के माध्यम से कुछ ही देर में अपनी समस्या का समाधान पा सकतेहैं। इस नई व्यवस्था से अब उपभोक्ताओं को बिल संबंधी सामान्य जानकारियों, नया बिल निकलवाने या मीटर रीडिंग की शिकायत दर्ज कराने के लिए उपकेंद्र या अधिकारियों के कार्यालयों तक जाने की जरूरत नहीं होगी।

घर बैठे बिलिंग देख भुगतान कर सकेंगे बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता केके सारस्वत ने बताया कि वाट्सएप चैटबाट से उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा। वे घर बैठे बिजली संबंधित शिकायतों को दर्ज कराने के साथ ही बिलिंग देखकर भुगतान कर सकते हैं।

वाट्सएप चैटबाट सेवा को ऐसे करें डाउनलोड - डिस्काम का वाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव करें।

- वाट्सएप खोलकर उस नंबर पर हैलो लिखकर भेजें।

- चैटबाट द्वारा मांगे जाने पर अपना बिजली उपभोक्ता खाता नंबर दर्ज करें।

- यदि चैटबाट संदेश भेजने के लिए कहता है तो उसके निर्देश के अनुसार संदेश भेजें।

- उपलब्ध विकल्पों में से अपनी जरूरत की सेवा चुनें।