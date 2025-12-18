इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने जारी किया UPHJS-23 प्री का परिणाम, 1419 अभ्यर्थी हुए पास

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने उच्चतर न्यायिक सेवा-2023 की प्रारंभिक भर्ती परीक्षा का नतीजा घोषित कर दिया है।

महानिबंधक मनजीत सिंह श्योराण की तरफ से जारी सूचना के अनुसार कुल 1419 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। सभी वर्गों के लिए कटआफ भी घोषित कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 60 तथा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए यह 45-45 अंक रखे गए हैं।