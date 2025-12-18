इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने जारी किया UPHJS-23 प्री का परिणाम, 1419 अभ्यर्थी हुए पास
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने उच्चतर न्यायिक सेवा-2023 की प्रारंभिक भर्ती परीक्षा का नतीजा घोषित कर दिया है।
महानिबंधक मनजीत सिंह श्योराण की तरफ से जारी सूचना के अनुसार कुल 1419 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। सभी वर्गों के लिए कटआफ भी घोषित कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 60 तथा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए यह 45-45 अंक रखे गए हैं।
अब सभी अभ्यर्थी मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मलित होंगे। इस भर्ती के लिए कुल 83 रिक्तियां हैं। आवेदन जनवरी 2024 में शुरू हुए थे और 15 मई 2024 तक चले थे। अनारक्षित वर्ग में 35, ओबीसी में 22, एससी में 17, ईडब्ल्यूएस में आठ और एसटी कैटेगरी में एक पद है।
