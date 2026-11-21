राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 02/2026 के तहत अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय एवं महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य पद के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 111 पदों का विज्ञापन हुआ था, इसके सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम 110 पद के लिए जारी किया गया है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में योजित विशेष अपील संख्या 521/2026 में 20 नवंबर को पारित आदेश के अनुपालन में एक पद के लिए नतीजा नहीं घोषित हुआ है।

चयनित अभ्यर्थी विवरण व कटऑफ कहां देखें? आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि विज्ञापन के तहत प्राचार्य पद के लिए लिखित परीक्षा 24 सितंबर 2026 को कराई गई थी। सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 27, 28, 30 व 31 अक्टूबर व 17 नवंबर को हुआ। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का विवरण व कटआफ आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर प्रदर्शित कर दिया गया है।