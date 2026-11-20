राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Assistant Professor Exam उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की सहायक आचार्य की लिखित परीक्षा गुरुवार के बाद शुक्रवार को छह मंडलों के मुख्यालयों पर आयोजित की गई। परीक्षा के लिए प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और आगरा में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।

दो पालियों में सात विषयों की हुई परीक्षा प्रातः 9:30 बजे से 11:30 बजे तक की पहली पाली में कुल सात विषय की परीक्षा कराई गई। इसमें हिंदी, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, शस्य विज्ञान, कृषि आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन, कीट विज्ञान एवं एशियन कल्चर शामिल रहा। दूसरी पाली अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक रही। इसमें विषयों की परीक्षा कराई गई। इन विषयों में समाजशास्त्र, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, प्राणि विज्ञान, गृहविज्ञान, प्राचीन इतिहास, उद्यान विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत वादन एवं कृषि सांख्यिकी शामिल रहे।

52399 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा सभी केंद्रों की निगरानी आयोग ने एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से की। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार स्वयं सक्रिय रहे। प्रथम पाली में पंजीकृत 31828 परीक्षार्थियों के सापेक्ष 26994 (84.81%) परीक्षार्थियों तथा दूसरी पाली में पंजीकृत 31677 परीक्षार्थियों के सापेक्ष 25405 (80. 20%) परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। दोनों पालियों को मिलाकर कुल 52399 (82.51%) परीक्षार्थियों ने प्रतिभाग किया।