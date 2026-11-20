राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। Assistant Teacher Exam 2025 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला शाखा) परीक्षा-2025 के तहत उर्दू और संगीत विषयों के सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इन दोनों विषयों में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 26 नवंबर को आयोग कार्यालय के सरस्वती भवन में किया जाएगा।

17, 18 नवंबर को सफल घोषित हुए थे अभ्यर्थी उर्दू और संगीत विषयों में 17 और 18 नवंबर को औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए 26 नवंबर को बुलाया गया है। चार श्रेणियों में कुल 151 अभ्यर्थियों के अभिलेखों का मिलान किया जाएगा। उर्दू पुरुष में चयन क्रमांक एक से 86 तक सुबह 9:30 से दोपहर एक बजे तक, महिला वर्ग में चयन क्रमांक एक से 18 तक का दोपहर 1:30 से शाम पांच बजे तक होगा।

20 नवंबर से फार्म डाउनलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी Assistant Teacher Exam 2025 इसी प्रकार जारी कार्यक्रम के तहत संगीत पुरुष में चयन क्रमांक एक से 034 तक। दोपहर 1:30 से शाम पांच बजे तक। महिला वर्ग में चयन क्रमांक 001 से 013 तक। दोपहर 1:30 से शाम पांच बजे तक सत्यापन होगा। 20 नवंबर से फार्म डाउनलोड कर सकेंगे।