राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2025 प्रथम सेमेस्टर, मुख्य परीक्षा, डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2024 प्रथम, द्वितीय सेमेस्टर, आंशिक/बैक और तृतीय सेमेस्टर मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया 18 नवंबर से प्रदेश के सभी जिलों में बनाए गए केंद्रों पर शुरू हो गई है। मूल्यांकन कार्य पांच दिसंबर तक पूर्ण करना है।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से सभी केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य को पारदर्शी तरीके से करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीएलएड 2025 प्रथम सेमेस्टर, मुख्य परीक्षा, डीएलएड 2024 प्रथम सेमेस्टर बैंक/आंशिक परीक्षा एवं तृतीय सेमेस्टर मुख्य परीक्षा कमशः 21 से 26 सितंबर व 12 से 14 अक्टूबर तक कराई गई थी।

पीएनपी सचिव राजेंद्र प्रताप ने बताया कि मूल्यांकन के लिए उपलब्ध करायी गई उत्तर पुस्तिकाओं को खोले के लिए प्राचार्य डॉयट की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। उनके समक्ष ही सभी पैकेट खेले जा रहे हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से पूर्व प्रत्येक कॉपियों पर उपलब्ध पृष्टों एवं अन्य विसगंति की जांच की जाएगी। यदि किसी उत्तर पुस्तिका में विसंगति है, एक अनुक्रमांक की दो उत्तर पुस्तिकाएं हैं तो उनका मूल्यांकन नहीं होगा। इसकी आख्या तत्काल परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को भेजी जाएगी।