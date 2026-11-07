UPESSC सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित, 8 नवंबर से वेबसाइट पर परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना मिलेगी

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UPESSC Bharti उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापित सहायक आचार्य पद के लिए लिखित परीक्षा की तथि घोषित कर दी है। 19 और 20 नवंबर को यह परीक्षा प्रदेश के छह मंडलों में कराई जाएगी। परीक्षा आगरा, मेरठ, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज एवं वाराणसी के निर्धारित केंद्रों पर दो-दो पालियों में कराई जाएगी।

दो पालियों में होगी परीक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉ.. प्रशांत कुमार ने बताया कि दोनों दिन प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2:30 बजे से शाम 04:30 बजे तक होगी। इस पद के लिए विज्ञापन आठ सितंबर को प्रकाशित हुआ था।

वेबसाइट पर मिलेगी परीक्षा जनपद की जानकारी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना संबंधी विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://upessc.up.gov पर आठ नवम्बर 2026 से जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ (होमपेज) पर उपलब्ध लिंक पर जाकर वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए आवंटित परीक्षा जनपद की अग्रिम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।