Vidhan Sabha Chunav 2027 : राजनैतिक दलों को मतदेय स्थलों की अंतिम सूची सौंपी, त्रुटिहीन बनाने को मांगा सहयोग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Vidhan Sabha Chunav 2027 कलेक्ट्रेट के संगम सभागार में डीएम मनीष कुमार वर्मा ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें विधानसभा चुनाव के 4887 मतदेय स्थलों के अनुमोदन के बारे में जानकारी दी गई। सभी को मतदेय स्थलों की सूची उपलब्ध कराई गई, ताकि वह मतदेय स्थल पर अभिकर्ताओं की तैनाती कर सकें।

छात्र-छात्राओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश छह नवंबर को आयोजित बैठक में मतदाता सूची पर भी चर्चा हुई। डीएम ने कहा कि एक जनवरी 2027 के आधार पर युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में नाम शामिल कराना है। स्वीप के माध्यम से डिग्री कॉलेजों के 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं के नाम मतदाता सूची में शत-प्रतिशत जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

कोटेदार, प्रधान व सभासदों से सहयोग की अपेक्षा ग्रामीण स्तर ग्राम प्रधानों के माध्यम से राशन की दुकानों पर आने वाले लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। डीएम ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए, कोटेदार, प्रधान, पूर्व प्रधान, शहरी क्षेत्रों में सभासदों के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की। एडीएफ प्रशासन पूजा पांडेय, सीएमओ डा. एके तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।