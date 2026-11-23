राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। Assistant Professor Exam उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने सहायक आचार्य चयन परीक्षा (विज्ञापन संख्या-04/2026) 19 और 20 नवंबर को कराई थी। इस लिखित परीक्षा के मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तरकुंजी अभ्यर्थियों के लिए जारी कर दी गई है। इसे आयोग की वेबसाइट https://upessc.up.gov.in पर देख सकते हैं।

आयोग की इस वेबसाइट पर देखें आयोग के उप सचिव संजय सिंह ने बताया कि आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक https://www.upessc.net/ap042026qc/Login.aspx के माध्यम से अनुक्रमांक और जन्मतिथि अंकित कर अभ्यर्थी लागिन करें। उसके बाद मास्टर सेट की उत्तरकुंजी के अनुसार अपने प्रश्नों के उत्तर मिला लें।