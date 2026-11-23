जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मौसम के बदलते मिजाज के बीच प्रयागराज में ठंड ने एक बार फिर दस्तक तेज कर दी है। पिछले तीन दिनों से न्यूनतम तापमान में हो रही बढ़ोतरी का सिलसिला सोमवार को थम गया। रात के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और पारा 19.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सुबह शहर के कई इलाकों में धुंध छाई रही।

दिन में भी बढ़ेगी ठंड मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, नवंबर के आखिरी सप्ताह में सुबह और शाम ठंड का असर बढ़ेगा। सुबह के समय घनी धुंध और कोहरे जैसी स्थिति बनने की संभावना है। इसके साथ ही अब दिन के तापमान में भी गिरावट शुरू होने के संकेत हैं। प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 20 नवंबर को 14.3 डिग्री, 21 नवंबर को 17 डिग्री और 22 को 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस वृद्धि के बीच सोमवार को दो डिग्री की गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री आ गया।

अगले कुछ दिन कितना रहेगा तापमान? मौसम में बदलाव का असर आने वाले दिनों में अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। मौसम विभाग के अनुसार, 24 और 25 नवंबर को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। यानी रात के साथ दिन में भी ठंड बढ़ेगी। नवंबर के अंतिम दिनों में सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे के साथ होने के आसार हैं। सोमवार को सुबह सापेक्षिक आर्द्रता 80 प्रतिशत दर्ज की गई। वातावरण में नमी अधिक होने के कारण सुबह के समय धुंध बनने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं।