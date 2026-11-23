जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में शहर की हर दिशा और सीमा तक इलेक्ट्रिक सिटी बसें सरपट दौड़ेंगी। लोगों को टेंपो, ऑटो और ई-रिक्शा में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। करीब छह साल पहले शुरू हुई इस कवायद को अब विस्तार देने की तैयारी है। आगे चलकर करीब 150 इलेक्ट्रिक बसें शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। शहर की हर प्रमुख सीमा पर इनका बस अड्डा होगा।

वर्ष 2021 में शहर को सिटी बस की सुविधा मिली थी। इस समय अलग-अलग पांच रूटों पर यह सुविधा उपलब्ध है। इसमें 45 इलेक्ट्रिक सिटी बसें दौड़ रहीं हैं। जबकि, पांच बसें ऑफ रोड हैं। इनके भी जल्द ही सड़कों पर उतरने की उम्मीद है। हर रोज लगभग छह हजार यात्री इन सिटी बसों का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन, यह पर्याप्त नहीं है।

अब भी तमाम लोग टेंपों, टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शे में धक्के खाते हैं। कई मार्गों पर सिटी बस है नहीं तो कई रूटों पर इनकी संख्या कम है। शासन की ओर से शहर में इनकी संख्या बढ़ाने की तैयारी है। सिटी बसों के स्टेशनों व वर्कशाप की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। सिटी बस का एक स्टेशन लेप्रोसी चौराहे के पास पहले से ही चल रहा है।

अब कनिहार में एक और बस स्टेशन बनाने की तैयारी है। यहां से भी 50 इलेट्रिक बसों का संचालन होगा। इसके लिए तीन एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। परिवहन निगम इसके लिए नगर निगम को प्रस्ताव भेजेगा। नगर निगम की ओर से सदन की बैठक में इसे स्वीकृति के लिए रखा जाएगा।