दिल्ली नहीं जाने पर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों पर गिरी गाज, प्रयागराज के पांच नेता सहित 68 लोग निलंबित

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटी कांग्रेस ने निष्क्रिय, अनुशासनहीन नेताओं से किनारा करना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत यूथ कांग्रेस से हुई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 'वोट बचाओ-देश बचाओ' महारैली में शामिल न होना यूथ कांग्रेस के कई पदाधिकारियों को भारी पड़ गया है। पार्टी नेतृत्व के निर्देशों की अनदेखी करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए प्रदेशभर के 68 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है। इस कार्रवाई की जद में प्रयागराज से जुड़े कई प्रमुख युवा नेता भी आए हैं।

महारैली में सभी पदाधिकारियों को शामिल होने का निर्देश लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में एक नवंबर को केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में यह महारैली आयोजित की गई थी। पार्टी हाईकमान ने सभी पदाधिकारियों को इसमें अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया था, लेकिन यूथ कांग्रेस की भागीदारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही। अधिकतर पदाधिकारी हर गतिविधि से निष्क्रिय रहे। वह दिल्ली नहीं गए, न ही वहां किसी को भेजने का प्रयास किया। इसी लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए संगठन ने निष्क्रिय नेताओं को निलंबित कर दिया।