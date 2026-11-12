प्रयागराज के PHQ में मच्छरदानी लगाकर वकील ने शुरू किया अनशन, पहले सिविल लाइंस थाने में डीजे पर हुआ था डांस

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बाइक लोन समाप्त करने के नाम पर हुई 63 हजार की ठगी के मामले में पीड़ित वकील ने अब पुराने पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) में मच्छरदानी लगाकर अनशन शुरू कर दिया है। गुरुवार शाम अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अधिवक्ता बृजेश तिवारी पीएचक्यू परिसर पहुंचे। इसके बाद दरी बिछाकर, मच्छरदानी लगाकर आमरण अनशन शुरू कर दिया।

वकीलों ने साउंड सिस्टम लगा थाने में डांस किया था उधर, इंस्पेक्टर सिविल लाइंस रामाश्रय यादव ठगी के आरोपित की तलाश में संभावित स्थान पर छापेमारी कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपित को दबोच लिया जाएगा। इससे पहले बृजेश तिवारी ने सिविल लाइंस थाने में कई दिनों तक अनशन किया था। तब समर्थन में पहुंचे कुछ वकीलों ने साउंड सिस्टम लगाकर थाने की भीतर ही डांस किया था, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। पुलिस ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अनशनरत वकील को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डिस्चार्ज होते ही वह फिर से अनशन पर बैठ गए।