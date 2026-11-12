प्रयागराज के PHQ में मच्छरदानी लगाकर वकील ने शुरू किया अनशन, पहले सिविल लाइंस थाने में डीजे पर हुआ था डांस
प्रयागराज में बाइक लोन ठगी के शिकार वकील बृजेश तिवारी ने अब पुलिस मुख्यालय (PHQ) में मच्छरदानी लगाकर अनशन शुरू ...और पढ़ें
HighLights
प्रयागराज में बाइक लोन खत्म करने के नाम पर 63 हजार की ठगी मामला
आरोपित की तलाश में सिविल लाइंस पुलिस की टीम कर रही है छापेमारी
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बाइक लोन समाप्त करने के नाम पर हुई 63 हजार की ठगी के मामले में पीड़ित वकील ने अब पुराने पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) में मच्छरदानी लगाकर अनशन शुरू कर दिया है। गुरुवार शाम अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अधिवक्ता बृजेश तिवारी पीएचक्यू परिसर पहुंचे। इसके बाद दरी बिछाकर, मच्छरदानी लगाकर आमरण अनशन शुरू कर दिया।
वकीलों ने साउंड सिस्टम लगा थाने में डांस किया था
उधर, इंस्पेक्टर सिविल लाइंस रामाश्रय यादव ठगी के आरोपित की तलाश में संभावित स्थान पर छापेमारी कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपित को दबोच लिया जाएगा। इससे पहले बृजेश तिवारी ने सिविल लाइंस थाने में कई दिनों तक अनशन किया था। तब समर्थन में पहुंचे कुछ वकीलों ने साउंड सिस्टम लगाकर थाने की भीतर ही डांस किया था, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। पुलिस ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अनशनरत वकील को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डिस्चार्ज होते ही वह फिर से अनशन पर बैठ गए।
पुलिस कार्रवाई से अधिवक्ता असंतुष्ट
वकील बृजेश तिवारी का आरोप है कि बाइक का लोन बंद कराने के लिए कान्हा मोटर्स के कर्मचारी अभय पांडेय से संपर्क किया था। कर्मचारी ने लोन की बकाया रकम करीब 63 हजार रुपये जमा कराने के दौरान सर्वर की समस्या बताई। इसके बाद उसने पैसे अपने अकाउंट में जमा करके फर्जी रसीद दी। पीड़ित की तहरीर पर एक अक्टूबर 2026 को रिपोर्ट दर्ज की गई, मगर इस कार्रवाई से अधिवक्ता संतुष्ट नहीं हैं।