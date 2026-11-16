UP विधानसभा चुनाव 2027: बूथों पर बीएलओ सूची से पढ़कर सुनाएंगे प्रत्येक मतदाता का नाम, आम जन को पता चल सकेगा किसका छूटा?

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उप्र विधानसभा चुनाव 2027 की मतदाता सूची के एक-एक नाम बूथ लेबल अधिकारी अपने-अपने बूथों में पढ़कर सुनाएंगे। इसके लिए गांवों व वार्डों में बैठक होंगी। ताकि, मतदाता सूची में किसका नाम है और किसका नहीं, यह मतदाता जान सके। इसके लिए 17 से 22 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। इसी दौरान बीएलओ को मतदाताओं का सत्यापन करना होगा।

एडीएम ने राजतीतिक दल प्रतिनिधियों संग की बैठक 17 नवंबर से शुरू हो रहे विशेष संक्षिप्त पनुरीक्षण अभियान को लेकर अपर जिलाधिकारी यानी एडीएम उपमा पांडेय ने कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें अभियान के बारे में जानकारी दी। एडीएम ने कहा कि निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 17 नवंबर को होगा। यह सूची राजनैतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

एप व वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सुविधा उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। इसमें मतदाता अपने नाम सूची में शामिल कराने, मतदाता सूची में संशोधन कराने के लिए बूथ पर आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग के एप ECINET mobile app व वेबसाइट https://voters.eci.gov.in के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 28 दिसंबर तक आपत्तियों का निस्तारण और चार जनवरी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। बूथों पर बीएलओ द्वारा राजनैतिक दलों के बीएलए के साथ भी बैठक की जाएगी।