यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के परीक्षा केंद्र निर्धारण में सौदेबाजी-घूसखोरी, कौन ले रहा 5-5 लाख रुपये? जांच की उठी मांग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 की तैयारियों से पहले मोटी रकम लेकर परीक्षा केंद्र निर्धारण का सनसनीखेज आरोप लगा है। शहर पश्चिमी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह को पत्र देकर गंभीर आरोप लगाया गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के एक कर्मचारी ने पांच-पांच लाख रुपये घूस लेकर केंद्र निर्धारण का सौदा किया है। कई स्कूल संचालकों से तीन लाख रुपये भी लिए गए।

विधायक ने मंडलायुक्त को जांच के लिए कहा हालांकि शर्त के अनुसार अब तीन लाख रुपये देने वाले केंद्र संचालकों के पैसे वापस किए जा रहे हैं। मोबाइल पर बातचीत का रिकार्ड भी साक्ष्य के रूप में होने का शिकायतकर्ता ने दावा किया है। विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने मंडलायुक्त को पत्र भेजकर जांच की आवश्यकता बताई है।

भाजपा यमुनापार जिला कार्यसमिति सदस्य की शिकायत भाजपा यमुनापार के जिला कार्यसमिति सदस्य संतोष त्रिपाठी ने सिद्धार्थनाथ सिंह को दिए पत्र में बताया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उप्र की परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण में सौदेबाजी हो रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के एक कर्मी ने किसी स्कूल संचालक ने पांच लाख रुपये तक की बोली लगवाई, किसी ने तीन लाख की। ऊंची बोली के रूप में जिनके पांच लाख मिले उनके स्कूलों को केंद्र बनाए जाने का सौदा हुआ।