इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिकारियों-कर्मचारियों को मिली पदोन्नति, महानिबंधक की ओर से अधिसूचना जारी

विधि संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से स्वीकृत 326 पदों के सृजन के क्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। इसके तहत अनुभाग अधिकारी से लेकर निबंधक तक के विभिन्न पदों पर पदोन्नति की अधिसूचना जारी कर दी है। महानिबंधक मंजीत सिंह श्योराण की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बड़ी संख्या में अधिकारियों व कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। अधिसूचना के अनुसार निबंधक के पद पर इंद्रकांत शुक्ल, रंजीत कुमार, रजनीश कुमार सिंह व अजय कुमार द्विवेदी को पदोन्नति दी गई है।

इसी क्रम में संयुक्त निबंधक के पद पर शबीना फारूक, सर्वेश कुमार सिंह, कंचन दीक्षित, मानवेंद्र प्रताप सिंह, अशोक कुमार श्रीवास्तव, निरंजन सिंह, धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, अबरारुल हक, अजीत कुमार श्रीवास्तव व पंकज मिश्रा को पदोन्नति मिली है। वहीं, उप निबंधक के पद पर उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव निखिल कुमार सिंह व वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयानंद द्विवेदी सहित पवन कुमार शुक्ला, संजय तिवारी, विवेकानंद सिंह, सुरेश कुमार प्रसाद, संजीव कुमार यादव, मीतू वर्मा, सुजीत चंद्रा, राजेश प्रसाद, रमेश चंद्र यादव, ओमेंद्र कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार मौर्य, हरिनंदन कुमार यादव, संतोष कुमार सिंह, गोपाल सिंह, सतीश चंद्रा, रामभवन, दिनेश कुमार को पदोन्नति प्रदान की गई है।

सहायक निबंधक के पद पर आदित्य कुमार सिंह, उदयवीर सिंह, अमित यादव, रजनीश कुमार, आशीष वर्मा, हरेंद्र कुमार, मनोरमा सिंह, राकेश यादव, कुमार अंबिका, अजय कुमार सिंह, उमर हमीद, रवींद्र कुमार मौर्य, ओम हर्ष यादव, अनवारुल हसन, मोहम्मद फैसल, निर्मल कुमार गुप्ता, संजय कुमार यादव, वंदना मनीष, नीरज, विशाल कुमार गुप्ता, विनय सिंह, अरविंद गौतम, अभिषेक जायसवाल, नीरज कुमार, मोहम्मद आदिल हमीद, सुमित पखेल, देवेंद्र सिंह, अरविंद कुमार, शशांक एवं विजेंद्र सिंह को पदोन्नति मिली है।