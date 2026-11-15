OTS योजना में पंजीकरण कराने की समय सीमा एक माह बढ़ी, गृहकर बकाया पर ब्याज माफी से वंचित भवन स्वामियों को राहत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बकाया गृहकर, जलकर, सीवरकर और जलमूल्य पर ब्याज में छूट पाने से वंचित भवन स्वामियों को शासन ने एक और मौका दिया है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की आवेदन अवधि एक माह बढ़ा दी गई है। ओटीएस योजना का लाभ लेने के लिए अब भवन स्वामी 14 दिसंबर आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर निर्धारित थी।

भवन स्वामी 15 जनवरी तक धनराशि जमा कर सकेंगे इसके अलावा ओटीएस योजना के तहत निर्धारित धनराशि को 15 जनवरी 2027 तक जमा कर सकेंगे। शासन के इस फैसले से उन भवन स्वामियों को राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर सके थे। नगर विकास विभाग के अनु सचिव चन्द्रपाल सिंह की ओर से इस संबंध में 15 नवंबर 2026 में आदेश जारी किया गया है। शासनादेश के अनुसार प्रदेश के सभी 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों में यह योजना लागू है।