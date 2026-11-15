प्रयागराज एयरपोर्ट के पास PDA एयरो सिटी टॉउनशिप बनाएगा, 1000 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण, किसानों को सुविधा हाेगी

वीरेंद्र द्विवेदी, प्रयागराज। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) शहर पश्चिमी क्षेत्र में एयरो सिटी आवासीय योजना का निर्माण करेगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर अगले सप्ताह गजट जारी किया जाएगा। गजट के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एयरपोर्ट के पास जहां एयरो सिटी विकसित की जाएगी वहीं पर रजिस्ट्री के लिए अस्थायी कार्यालय खोला जाएगा।

सिंगल विंडो व्यवस्था से जमीन अधिग्रहण आसान होगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस आवासीय योजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। पीडीए और राजस्व विभाग की ओर से यहां अस्थायी कार्यालय भी खोला जाएगा, ताकि किसानों को एक ही स्थान पर आवश्यक सुविधाएं मिल सकें और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।

रजिस्ट्री एक ही स्थान पर होने से किसानों को सुविधा होगी एयरपोर्ट के पास पीडीए की ओर से एयरो सिटी के नाम से टाउनशिप विकसित करने के लिए करीब 1000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इतनी बड़ी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा करना प्राधिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए रजिस्ट्री और अन्य जरूरी औपचारिकताओं को एक ही स्थान पर पूरा कराने की योजना बनाई जा रही है।