प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में MBBS की 50 सीटें बढ़ेंगी, हाल ही में PG की 16 बढ़ाई गईं

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू (MLN) मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) की 16 सीटें हाल ही में बढ़ाई गईं हैं। अगले शिक्षण सत्र से इनमें दाखिले भी शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ अब बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी (एमबीबीएस) की 50 सीटें भी बढ़ाने की तैयारी है। कॉलेज प्रशासन ने इसके लिए विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है।

वर्तमान में यहां एमबीबीएस की 200 सीटें वर्ष 1961 में एमबीबीएस की महज 50 सीटों के साथ मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई थी। इसके बाद समय-समय पर यहां 150 सीटें और बढ़ गईं। वर्तमान में यहां एमबीबीएस की 200 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अलावा देश के अन्य प्रदेशों व शहरों के 200 विद्यार्थी हर साल यहां एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए दाखिला लेते हैं। वहीं तमाम विद्यार्थी सीट न मिलने के कारण मायूस भी हो जाते हैं।

नेशनल मेडिकल काउंसिल इस प्रस्ताव की जांच करेगा प्राचार्य डॉ. एके वर्मा ने बताया कि पीजी की 16 सीटें हाल ही में बढ़ गईं हैं। यह कॉलेज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब जल्द ही एमबीबीएस की 50 सीटें और बढ़ जाएंगी। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसे नेशनल मेडिकल काउंसिल को भेजा जाएगा। नेशनल मेडिकल काउंसिल इस प्रस्ताव की जांच करेगा। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही सीटें बढ़ जाएंगी।