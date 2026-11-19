राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP TET उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग ने फिर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) कराने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा 26 और 27 फरवरी 2027 को कराई जाएगी। प्राथमिक स्तर (कक्षा-एक से पांच) व उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छह से आठ) की टीईटी के लिए 24 नवंबर को विज्ञापन जारी होने जा रहा है।

ओटीआर व्यवस्था लागू की गई है UP TET इसके साथ ही ओटीआर और पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में त्रुटि संशोधन के लिए आयोग की ओर से 27 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा। आयोग के उप सचिव डॉ. संजय कुमार सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों की सुगमता के लिए ओटीआर व्यवस्था लागू की गई है। उसे पूर्ण करने के बाद ही अभ्यर्थी टीईटी के लिए आवेदन करें।