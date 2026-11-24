राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चल रही शिक्षक पदोन्नति प्रक्रिया में विद्यालय आवंटन व्यवस्था को संदेह से देखा जा रहा है। कई जनपदों में धन उगाही के भी आरोप लग रहे हैं। इससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ का कहना है कि पदोन्नति के बाद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया वरिष्ठता क्रम के आधार पर 'पहले आओ, पहले पाओ' की तर्ज पर पूरी की जाए। इससे सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को सुविधानुसार विद्यालय चुनने का अवसर मिलेगा।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से मांग की है कि सभी रिक्त विद्यालयों को विकल्प में शामिल किया जाए। पदोन्नति प्रत्येक शिक्षक के सेवाकाल का महत्वपूर्ण और सम्मानजनक पड़ाव होता है। ऐसे में विद्यालय आवंटन के समय जनपद के समस्त रिक्त पदों और विद्यालयों की सूची सार्वजनिक की जानी चाहिए। इसके बाद वरिष्ठता सूची में ऊपर से नीचे के क्रम में प्रत्येक शिक्षक को अपनी पसंद का विद्यालय चुनने का विकल्प दिया जाना न्यायसंगत होगा।