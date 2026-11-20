जागरण संवाददाता, प्रयागराज। परिवहन निगम की कार्यशालाओं में बसों की मरम्मत की जिम्मेदारी प्राइवेट फर्मों को देने की व्यवस्था पहले ही कदम पर लड़खड़ाती दिख रही है। इस अभिनव प्रयोग में शामिल जीरो रोड बस अड्डे की कार्यशाला का ही उदाहरण देख लें। यहां अब भी लगभग सात से आठ बसें प्रतिदिन आफ रोड रहती हैं। कुछ बसें तो खराबी के कारण लंबे समय से सड़क पर नहीं निकलीं।

रोडवेज के बस अड्डों व बसों की दशा में सुधार के लगातार प्रयास हो रहे हैं। नई-नई व्यवस्थाएं बनाई जा रहीं हैं। कार्यशालाओं की जिम्मेदारी प्राइवेट फर्मों को देने का पिछले साल उठाया कदम भी इसी का हिस्सा था। प्रदेश के 19 रीजनों में यह प्रयोग हुआ था। हर रीजन के एक-एक डिपो में यह व्यवस्था लागू की गई थी।

जीरो रोड बस स्टेशन की कार्यशाला भी इसी में शामिल थी। इस डिपो में करीब 70 बसें हैं। इनमें से 15 बसों की देखरेख अब भी पुरानी व्यवस्था से हो रही है। निगम के नियमित व संविदा कर्मी ही इनकी मरम्मत आदि करते हैं। जबकि, शेष 55 बसें की देखरेख की जिम्मेदारी प्राइवेट फर्म एसडीएल स्क्रैल वेंजर जेबी को दी गई है।

इंजन, टायर, बिजली, बाडी की मरम्मत के लिए फर्म ने करीब 41 कुशल व अकुशल कर्मचारी लगा रखे हैं। मैनपावर के साथ मरम्मत में लगने वाले पार्ट्स की उपलब्धता भी फर्म के जिम्मे है। उम्मीद थी कि यह व्यवस्था बसों की स्थिति में सुधार लाएगी। हालांकि हालात अब भी जस के तस हैं। सात से आठ बसें तो यहां रोज खराब ही रहती हैं। इसके अलावा कुछ बसें इंजन में खराबी लंबे समय से वर्कशाप से बाहर नहीं निकलीं। डिपो के कर्मचारी दबी जुबान में फर्म को जिम्मेदार बताते हैं। वहीं फर्म के संचालक डिपो के कर्मचारियों को। हालांकि निगम के आलाधिकारी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं।

कार्यशाला के कर्मचारी बताते हैं कि पांच बसों में टायर की समस्या है। लगभग इतनी ही बसें बैटरी की खराबी से जूझ रहीं हैं। कभी बैटरी काम करती है तो कभी नहीं। आठ से 10 बसों में सीट कवर फट गए हैं। अन्य छिटपुट गड़बड़ी तो आम बात है।