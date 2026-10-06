UP के 57 हजार ग्राम पंचायत में एक ऐसा गांव... जहां 30 हजार की आबादी के लिए बंद हैं IGRS के दरवाजे

सूर्य प्रकाश तिवारी, प्रयागराज। संगम नगरी की शहरी बस्ती के बीच बसा उमरपुर नीवां गांव। प्रदेश की 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में शायद यह इकलौता ऐसा गांव होगा, जिसके लिए आईजीआरएस पोर्टल के दरवाजे पूरी तरह बंद हैं। यह पोर्टल भले ही क्यों न हर रोज हजारों फरियादियों का दर्द बांटता हो, लेकिन उमरपुर नींवा की 30 हजार की आबादी की यहां सुनवाई ही नहीं होती।

जनपद बंटवारे में लापरवाही का परिणाम वर्ष 1997 में कौशांबी जिले के गठन के लिए प्रयागराज के बंटवारे में बरती गई लापरवाही का यह परिणाम है। सुलेमसराय से सटी इस ग्राम पंचायत का थाना प्रयागराज का धूमनगंज है, जबकि ब्लाक कौशांबी का चायल। राजस्व या पुलिस संबंधित काम प्रयागराज में होते हैं। वहीं सड़क, पानी, सफाई, पेंशन, छात्रवृत्ति, राशन, पीएम-सीएम आवास के लिए 30 किलोमीटर दूर चायल जाना पड़ता है।

आईजीआरएस पोर्टल पर थाना-जिला दोनों दर्ज होते हैं आईजीआरएस पोर्टल पर थाना व जनपद दोनों दर्ज करने पड़ते हैं। ग्रामीण थाने में धूमनगंज व जिले में कौशांबी दर्ज करते हैं। इस पर पोर्टल बताता है कि इस नाम का कोई थाना जिले में है ही नहीं। इसी तकनीकी अड़चन के कारण ग्रामीण आइजीआरएस की सुविधा से वंचित हैं। जबकि, गांव में समस्याओं का अंबार लगा है।