QR कोड स्कैन कीजिए और 50 हजार इनाम पाइए... UP पुलिस की ऑनलाइन ठगी से लोगों को बचाने का अनोखा तरीका

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उप्र पुलिस ने साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी से लोगों को बचाने के लिए अनोखा प्रयोग किया है। ‘साइबर सुरक्षा, सुरक्षित समाज'' नाम से विशेष कॉमिक्स (मैग्जीन) तैयार की है। इसमें 1975 की ब्लाकबस्टर फिल्म ‘शोले'' के किरदारों व मशहूर संवादों (डॉयलाग) का उपयोग किया गया है।

गब्बर- कितने आदमी थे, साइबर ठग- कितने क्यूआर थे? मैग्जीन के पहले अध्याय में फिल्म शोले का प्रसिद्ध डायलाग गब्बर बोलता है कितने आदमी थे और मैग्जीन में साइबर ठग बोलता है कितने क्यूआर थे?। पहले अध्याय में फिशिंग जाल की कहानी है। इसमें गब्बर का फिशिंग जाल में दिखाया गया है कि कैसे गब्बर के भेष में ठग, सामने वाले व्यक्ति को 50 हजार रुपये के इनाम का लालच देकर क्यूआर कोड स्कैन करवाता है और वह व्यक्ति अपने 25 हजार रुपये गवां बैठता है।

अलादीन और जादुई कार्ड का जाल भी इसके बाद जय और वीरू आकर उस व्यक्ति को इस डिजिटल ठगी के बारे में बारीकी से समझाते हैं। मैग्जीन के अन्य प्रमुख अध्याय में शोले के अलावा इसमें कई अन्य रोचक कहानियों के माध्यम से साइबर सुरक्षा का पाठ पढ़ाया गया है। जैसे एपीके फाइल का फंदा, अलादीन और जादुई कार्ड का जाल, कछुए की डिजिटल भूल, साइबर ठग और लाटरी का मायाजाल। कामिक्स के हर अध्याय के अंत में साइबर ठगी से बचाव के टिप्स भी दिए गए हैं।